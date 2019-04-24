شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع يؤكد دور المملكة في مكافحة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أعرب صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر الأمن الدولي بموسكو، والذي يأتي تأكيداً لدور المملكة الريادي في مكافحة آفة وجذور الإرهاب وتمويله إقليمياً ودولياً لأمن واستقرار المنطقة.

وتابع سموه: "ناقشنا إرساء الاستقرار في عدد من الدول تفادياً لتمدد الجذور الإرهابية وأهمية دور دول العالم الحاسم للتصدي لهذه الآفة الخطيرة، والحد من تمدد خطر المنظمات الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني".

‏وأكد أهمية تكاتف الجهود بين الدول الشقيقة والصديقة المحبة للأمن والسلام تأتي من أولويات المملكة التي تعتبر مشاركتها اليوم في هذا المؤتمر تأكيداً على ذلك واستمراراً لجهودها في محاربة الإرهاب لسلامة دول وشعوب العالم.