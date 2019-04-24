الارشيف / اخبار السعوديه

نائب وزير الدفاع يؤكد دور المملكة في مكافحة الإرهاب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع يؤكد دور المملكة في مكافحة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أعرب صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر الأمن الدولي بموسكو، والذي يأتي تأكيداً لدور المملكة الريادي في مكافحة آفة وجذور الإرهاب وتمويله إقليمياً ودولياً لأمن واستقرار المنطقة.

وتابع سموه: "ناقشنا إرساء الاستقرار في عدد من الدول تفادياً لتمدد الجذور الإرهابية وأهمية دور دول العالم الحاسم للتصدي لهذه الآفة الخطيرة، والحد من تمدد خطر المنظمات الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني".

‏وأكد أهمية تكاتف الجهود بين الدول الشقيقة والصديقة المحبة للأمن والسلام تأتي من أولويات المملكة التي تعتبر مشاركتها اليوم في هذا المؤتمر تأكيداً على ذلك واستمراراً لجهودها في محاربة الإرهاب لسلامة دول وشعوب العالم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب وزير الدفاع يؤكد دور المملكة في مكافحة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا