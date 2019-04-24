2019-04-24

توجيه من أمير المدينة بعد تداول مقطع الاستغناء عن 47 مواطنة بإحدى الشركات

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

وجه أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، بإعادة جميع المواطنات اللاتي تم الاستغناء عن خدماتهن من قبل إحدى الشركات المتعاقدة مع جامعة طيبة، وعددهن (47) إلى العمل مرة أخرى.

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وثمّن الأمير فيصل بن سلمان، في بيان نشرته إمارة منطقة المدينة المنورة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، ما أبدته الجامعة من تعاون لمعالجة الموضوع.

جاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول مناشدة بعض المواطنات ممن تم الاستغناء عن خدماتهم من قبل إحدى الشركات المتعاقدة مع جامعة طيبة.