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خالد بن سلمان: تكاتف جهود الدول الصديقة والشقيقة من أولويات المملكة لدحر الإرهاب
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، أن تكاتف الجهود بين الدول الشقيقة والصديقة المحبة للأمن والسلام يأتي من أولويات المملكة التي تعتبر مشاركتها اليوم في مؤتمر الأمن الدولي بموسكو، تأكيدًا على ذلك واستمرارًا لجهودها في محاربة الإرهاب لسلامة دول وشعوب العالم.
وأضاف في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: “أسعدتني المشاركة في مؤتمر الأمن الدولي بموسكو والذي يأتي تأكيدًا لدور المملكة الريادي في مكافحة آفة وجذور الإرهاب وتمويله إقليميًّا ودوليًّا لأمن واستقرار المنطقة”.
وتابع الأمير خالد بن سلمان، “ناقشنا إرساء الاستقرار في عدد من الدول تفاديًا لتمدد الجذور الإرهابية وأهمية دور دول العالم الحاسم للتصدي لهذه الآفة الخطيرة، والحد من تمدد خطر المنظمات الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني”.
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