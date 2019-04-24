الان تتابع “الخليج 365” تهنئ الشيخ القاضي عبدالله مرزوق الحارثي بحصوله على الماجستير والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل الشيخ القاضي بديوان المظالم عبدالله مرزوق الحارثي، على شهادة “الماجستير” من جامعة الطائف، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف. وتبارك وتهنئ صحيفة “الخليج 365” لفضيلة الشيخ حصوله على هذه الشهادة، متمنين له التوفيق والسداد.

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