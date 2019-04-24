الان تتابع جدول إمامة المصلين لصلاتي التراويح والتهجد في رمضان بالمسجد النبوي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت إمارة منطقة المدينة المنورة‏ جدول إمامة المصلين لصلاتي التراويح والتهجد في شهر رمضان المبارك بالمسجد النبوي، على حسابها لارسمي بموقع التواصل الاجتماعي. Advertisements

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