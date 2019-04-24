شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: وضعنا خطة إستراتيجية لجذب المستثمرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، أن الوزارة عملت خطة إستراتيجية لجميع قطاعات منظومة النقل لتحقيق الاستفادة المثلى، وأنها الآن بصدد إطلاق فرص استثمارية لجذب المستثمرين من الداخل والخارج، منوهاً إلى الموقع الجغرافي المميز للمملكة، وامتلاكها موانئ تطل على العالم من الساحلين الشرقي والغربي.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم (الأربعاء) في جلسة بعنوان «تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص: تيسير أسواق رأس المال من خلال تنمية القطاع الخاص»، بمؤتمر القطاع المالي في دورته الأولى، التي نظمها شركاء برنامج تطوير القطاع المالي متمثلين في: وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية، تحت عنوان (آفاق مالية واعدة).ولفت العامودي إلى أن قطاع النقل يقدم خدمات متنوعة للمواطنين والمقيمين والزوّار، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن المثالي بين جميع قطاعات النقل، مشيرًا إلى أهمية تقديم الوزارات خدمات جيدة تليق بمستوى تطلعات ودعم القيادة الرشيدة.وأكد حرصه على الشفافية ومعايير الجودة للمشاريع، مضيفًا أنه ثمة قصص نجاح للوزارة في الخصخصة، ستحصد ثمارها بالاستمرار في العمل على البنية التحتية، وإنفاق الميزانية المخصصة لها، مستشهدًا بمطار المدينة الذي كان أحد تلك القصص الناجحة، مشيرًا إلى وجود مشاريع تم الانتهاء منها وهي الآن في مرحلة المراجعة والتأكد من نجاحها وسهولتها.وشهد اللقاء حضور عددٍ من الوزراء والخبراء والمختصين، وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية المحلية والإقليمية والدولية، إذ تمت مناقشة مجموعة من الموضوعات التي تهم القطاع المالي، وهدف المؤتمر لتبادل التجارب والمعلومات وطرح أبرز التحديات والممارسات لتطوير القطاع المالي، كما سعى لتمكين أقطاب الصناعة المالية من التلاقي والتواصل تحت سقفٍ واحد، وعرض الفرص الاستثمارية في السعودية.‏ويُعد هذا الحدث هو الأبرز من نوعه على مستوى المنطقة، حيث استقطب نخبة من الشخصيات وصناع القرار، وهو أحد مخرجات برنامج تطوير القطاع المالي، المنبثق عن رؤية المملكة 2030، الذي يهدف إلى إبراز الموقع التنافسي المتميز للقطاع المالي السعودي في منطقة الشرق الأوسط وعلى الصعيد العالمي.