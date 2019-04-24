شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان يرعى انطلاق «مهرجان الحريد» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الكادومي (جازان)

يرعى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز, يوم غدٍ (الخميس)، فعاليات مهرجان الحريد السنوي السادس عشر للعام الحالي 1440هـ، والذي تحتفي به وبضيوفه محافظة فرسان في كل عام.

وأكد محافظ فرسان حسن بن حسين الحازمي، اكتمال تجهيز موقع المهرجان بشاطئ حصيص، إلى جانب معرض الحرف والمسابقات البحرية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للترفيه ومجلس التنمية السياحي بالمنطقة، وبلدية المحافظة وعدد من الجهات الحكومية والخدمية الأخرى، إضافة للعديد من العروض الشعبية والبرامج المتنوعة.

وبيَّن الحازمي أن أمير منطقة جازان سيقف خلال الجولة على العديد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، ويدشن ويضع حجر الأساس لعدد من المشروعات الخدمية, ويلتقي مشايخ وأهالي وأعضاء المجلسين المحلي والبلدي بفرسان، ويرعى الحفل الثقافي لمهرجان الحريد, فيما يشارك بعد غدٍ (الجمعة) أهالي وزوار المحافظة الاحتفاء بصيد سمك الحريد.