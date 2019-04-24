أمير المدينة يعيد 47 مواطنة للعمل في جامعة طيبة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة) وجه أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بإعادة جميع المواطنات اللاتي تم الاستغناء عن خدماتهن من قبل إحدى الشركات المتعاقدة مع جامعة طيبة، وعددهن (47) إلى العمل مرة أخرى، مثمناً ما أبدته الجامعة من تعاون لمعالجة الموضوع.

وجه أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بإعادة جميع المواطنات اللاتي تم الاستغناء عن خدماتهن من قبل إحدى الشركات المتعاقدة مع جامعة طيبة، وعددهن (47) إلى العمل مرة أخرى، مثمناً ما أبدته الجامعة من تعاون لمعالجة الموضوع.

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