شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان يؤكد دور المملكة الريادي في مكافحة الإرهاب وتمويله إقليمياً ودولياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (موسكو)

عبر نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز في تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر" عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر الأمن الدولي المقام في العاصمة الروسية موسكو، والذي يأتي تأكيداً لدور المملكة الريادي في مكافحة آفة و جذور الإرهاب وتمويله إقليمياً ودولياً لأمن واستقرار المنطقة.

وأكد الأمير خالد بن سلمان بأنه تم مناقشة إرساء الاستقرار في عدد من الدول تفادياً لتمدد الجذور الإرهابية وأهمية التصدي له والحد من تمدد المنظمات الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

وأضاف نائب وزير الدفاع أن من أولويات المملكة تكاتف الجهود بين الدول الشقيقة والصديقة المحبة للأمن والسلام، ومشاركة المملكة تأكيد على ذلك واستمرار لجهودها لمحاربة الإرهاب لسلامة دول وشعوب العالم.