400 ألف طلب في الثانية على نظام نور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

أدى الإقبال الكبير على الخدمات الالكترونية التي يقدمها نظام «نور»، وتزامن تسجيل الطلاب والطالبات في رياض الأطفال، والمرحلة الابتدائية، وكذلك متابعات حركة النقل الداخلي، فضلا عن إدخال الدرجات لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية نتيجة الاختبارات النهائية التي تجري حاليا، إلى التأثير على سرعة أداء خوادم النظام والتسبب في بطء بعض الخدمات التي يقدمها.

وأوضحت وزارة التعليم أن النظام استقبل في وقت الذروة الأحد الماضي نحو 400 ألف طلب متزامن للوصول لخدمات متنوعة اختص أغلبها بالتسجيل لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي المقبل.

وبينت أنه لمواجهة الضغط على النظام جرى تفعيل إطار الاستجابة للمخاطر واستمرارية الأعمال، وذلك بزيادة طاقته الاستيعابية موقتا بما يتماشى مع الحجم الكثيف للطلبات، كما قامت باستنفار جميع الكوادر والموارد المناسبة لمواجهة طلبات التسجيل، فضلا عن الحد من الآثار الناجمة عن الضغط على النظام، ومعالجتها في أسرع وقت.

ومنذ إطلاق النظام الذي صمم على أحدث التقنيات المستخدمة في مجال التعليم بدول العالم المتقدمة، تجاوز عدد مستخدمي الموقع 10ملايين مستخدم، من بينهم معلمون وإداريون وطلاب وأولياء أمور ومديرو مدارس ومديرو إدارات، وآخرون من القيادات العليا الموجودة في الوزارة.

ويهدف «نور» إلى الربط الالكتروني بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور ومديري المدارس، كما يمكن المعلم والمعلمة من التأكد مباشرة من تدوين الدرجة الصحيحة للطالب والطالبة واعتمادها شخصيا دون الاعتماد على مدخلي النتائج كما في النظام التقليدي السابق، مما خفض نسبة الخطأ، أو انعدامها، ومنع الثغرات المتوقعة.

Advertisements

ويوفر النظام الكثير من الخدمات الالكترونية للمدارس وللمعلمين وللطلاب وأولياء الأمور، ومنها معرفة نتائج الطلاب في الامتحانات بمختلف المراحل التعليمية ومعرفة أولياء الأمور لدرجات أبنائهم لمتابعتهم وتحسين أدائهم التعليمي، إضافة إلى التواصل مع أولياء الأمور والطلاب من خلال برنامج الإرسال الذي ترسل من خلاله نتائج الطلاب، فضلا عن تسجيل طلاب مرحلة رياض الأطفال، وكذلك طلاب الصف الأول الابتدائي الكترونيا من خلال نظام آلي متكامل.

عمليات استقبلها النظام:

عدد مرات الدخول عليه

حجم العمليات

1.35 تيرا بايت

قبول في مرحلتي الروضة والابتدائية

116000حالة