50 ألفا غرامة تخفيضات رمضان المخالفة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - الدمام

حذرت وزارة التجارة والاستثمار من عدم الالتزام بالنظام في إجراء التخفيضات والعروض الخاصة والمسابقات، مؤكدة بمناسبة قرب حلول رمضان أن لائحة الجزاءات تنص على معاقبة المخالف بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال أو السجن مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بهما معا.

وأفصح مدير فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز الخالدي عن إلزام الوزارة لكل المنشآت التجارية الراغبة في تقديم عروض خاصة بضرورة الحصول على الموافقة المسبقة، اعتبارا من الأسبوع المقبل من خلال التسجيل في موقعها الالكتروني، مبينا أن النظام الالكتروني يمنح الترخيص الفوري في وقت قياسي، فالنظام الجديد للتخفيضات يسمح بالحصول على الموافقة في مدة يوم واحد مقابل 15 يوما سابقا، والتقديم على جميع مناطق المملكة الكترونيا بدلا من الغرف التجارية سابقا، والتحقق من الترخيص يتم آليا.

وذكر أن خطوات استخراج التراخيص تبدأ بالتسجيل على الموقع ثم اختيار السجل والعلامة التجارية، إضافة المنتجات في ملف (اكسيل) المرفق بالموقع، واختيار مدة التخفيض وسداد الفاتورة المرسلة، ورفع فواتير نقاط البيع السابقة للمنتجات المخفضة.

36 ألف ترخيص

وأشار الخالدي خلال لقاء بغرفة الشرقية أمس إلى أن الوزارة أصدرت 36 ألف ترخيص للمنتجات المخفضة حتى الآن، وأن 54% من التراخيص لسجلات تجارية، و46% وفقا للوكالات والعلامات التجارية، لافتا إلى أن التخفيضات الجزئية تمنح للمحلات التي ترغب في إجراء تخفيضات بنسبة لا تقل عن 50% للمنتجات المعروضة في المحل بواقع ثلاث مرات في السنة، فيما التخفيضات الشاملة تمنح للمحلات إذا كانت جميع سلعها خاضعة للتخفيضات الشاملة بواقع 3 مرات في السنة، بينما التخفيضات العامة تمنح للمحلات الراغبة بإجراء تصفية نهائية بسبب ترك النشاط أو تغيير نوعه.

تمديد التراخيص

وأوضح أن مميزات نظام التخفيضات تتمثل في القبول الفوري للطلبات وإصدار التراخيص المخفضة استنادا على الوكالة التجارية أو السجل التجاري، إضافة إلى سهولة التحقق العشوائي من فواتير المنتجات لغرض التدقيق، وكذلك إصدار وطباعة التراخيص الكترونيا لدى التاجر، وإمكانية استخراج التراخيص لجميع المحلات التجارية على مستوى المملكة، فضلا عن السماح بتمديد ترخيص التخفيض لمرة واحدة، وإمكانية الوصول إلى بيانات أي منتج أدرج على قائمة المنتجات المخفضة، لافتا إلى وجود 6 ميزات لنظام التخفيضات.

بطاقة للسعر قبل وبعد

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وشدد على عدم جواز إجراء التخفيضات في أسعار المنتجات أو إجراء مسابقات أو الإعلان عنها بأي وسيلة دون الحصول على ترخيص من التجارة، إضافة إلى وضع الترخيص أو صورة منه في مكان ظاهر والاحتفاظ بالقائمة المعتمدة للأسعار طوال فترة الترخيص، ولا يقل المعدل العام للتخفيضات عن 10% من السعر خلال الشهر السابق لبدء التخفيضات، فضلا عن وضع بطاقات على المنتجات التي يشملها التخفيض تبين السعر قبل وبعد التخفيض.

أقسام متعددة

ولفت الخالدي إلى أن التخفيضات الموسمية تنقسم إلى سبعة أقسام، ممثلة في: ما قبل شهر رمضان، عيد الفطر، عيد الأضحى، اليوم الوطني، تخفيضات المناطق، الجمعة البيضاء، إجازات منتصف العام الدراسي، ونهاية العام، منوها إلى أن إصدار تراخيص التخفيضات التجارية الالكتروني يساعد ملاك المحال التجارية في إصدار التراخيص الكترونيا في وقت أسرع من السابق، فضلا عن أن كل المسائل المتعلقة بالتخفيض تكون أكثر وضوحا من ذي قبل، للتاجر وللجهة الرقابية.

6 مميزات لنظام التخفيضات:

القبول الفوري للطلبات وإصدار التراخيص المخفضة

سهولة التحقق العشوائي من فواتير المنتجات لغرض التدقيق

إصدار وطباعة التراخيص الكترونيا لدى التاجر

إمكانية استخراج التراخيص لجميع المحلات التجارية على مستوى المملكة

إمكانية تمديد ترخيص التخفيض لمرة واحدة

إمكانية الوصول إلى بيانات أي منتج أدرج على قائمة المنتجات المخفضة