شركة تغذية تطور جزيرة بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، أعمال مشروع تطوير الجزيرة الوسطى الواقعة تحت كوبري ميناء جدة الإسلامي على طريق الفلاح جنوب محافظة جدة، بحضور محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد ونائب أمير المنطقة بدر بن سلطان. وقدم الأمير خالد الفيصل شكره لشركة البيك (للأنظمة الغذائية ومؤسسة أبوغزالة الخيرية) المنفذة للمشروع، حاثا القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في التنمية والمسؤولية الاجتماعية، وأن تعمم التجربة لتشمل مدينتي مكة المكرمة والطائف. Advertisements وبحسب العرض فإن المشروع سيتم الانتهاء منه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وستتولى جمعية مراكز الأحياء بجدة تشغيله بعد إنجازه. ويهدف إلى توفير بيئة جاذبة لسكان الأحياء المجاورة له وتشجيعهم على الرياضة في أجواء مناسبة وملائمة تمكن الشباب من استثمار طاقاتهم. ملامح عن المشروع: ينفذ على مساحة 14 ألف م2

يحوي 3 ملاعب رياضية لكرة القدم

ملعبين لكرة السلة

ملعبا لكرة الطائرة

مواقع مخصصة لألعاب الأطفال وساحات مفتوحة

أجهزة رياضية مجهزة لأصحاب الهمم

مضمارين للمشي

حواجز للحماية

مسارا للمكفوفين



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