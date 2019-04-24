"ثار ولدك عندي" مقطع لولي العهد يجتاح مواقع التواصل.. عندما تقترن الأقوال بالأفعال

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو، يتضمن تسجيلاً صوتيًّا لصاحب السمو الملكي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وهو يعزي والد أحد ضحايا العمليات الإرهابية التي حدثت سابقًا، ويؤكد له: "أنا أبيك تعرف حاجتين: حق ولدك عندي بأخذه من كل إرهابي ومتطرف في البلد". جازمًا بتصدي السعودية والشعب السعودي بكل قوة لكل تطرف وإرهاب.

وقد أثنى العديد من مرتادي مواقع التواصل على حديث ولي العهد مؤكدين أنه يقرن الأقوال بالأفعال، ويحسم الأمور في صالح الوطن والمواطن.

وكانت وزارة الداخلية قد نفذت اليوم حُكْم القتل تعزيرًا، وإقامة حد الحرابة في ٣٧ جانيًا، في كل من مناطق: (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، القصيم وعسير)؛ وذلك لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف، وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن، وإشاعة الفوضى، وإثارة الفتنة الطائفية، والإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي، ومهاجمة المقار الأمنية باستخدام القنابل المتفجرة، وقتل عدد من رجال الأمن غيلة، وخيانة الأمانة بالتعاون مع جهات معادية، بما يضر بالمصالح العليا للبلاد.