، "الفيصل": كلمتي لجائزة التميز هي الشكر للعاملين والتهنئة للفائزين.. وكل عام وأنتم فائزون ،

محمد بن مسعود - الدمام - 8 فائزين بجائزة مكة في 8 فروع.. وبرعاية "الخليج 365" كرمهم أمير المنطقة

كرَّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، مساء اليوم الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها العاشرة، برعاية "الخليج 365".

وقال أمير منطقة مكة المكرمة في كلمته بتلك المناسبة: "كلمتي لجائزة التميز هي الشكر للعاملين والتهنئة للفائزين، وكل عام وأنتم فائزون".

وقال وكيل إمارة مكة المكرمة المشرف العام على الجائزة، الدكتور هشام الفالح: "عشرات سنوات مضت منذ بداية جائزة مكة للتميز. ولأن أرض مكة خصبة، وغيمها هتان، وإنسانها معطاء، فها أنتم تشهدون الدورة العاشرة للجائزة بكل نجاح وتميز. لقد آمنتم يا سمو الأمير بأبناء وبنات المنطقة، وأكدتم أنه لن يبني الوطن مثل أبناء الوطن؛ ولذلك أراد سموكم أن تكون هناك جائزة تكافئ المنجز، وها نحن اليوم نرى أن من حازوا هذه الجائزة في أعوامها السابقة أصبحوا روادًا في أعمالهم ومجالاتهم".

وأكد أن "الإمارة قامت بمراجعة أهداف الخطة الشعرية التي تنتهي فعليًّا هذا العام، وتبيَّن أنها تحققت جميعها بنسب متفاوتة، إلا أمرًا واحدًا لم نتأكد أنه تحقق أم لا. ودعوني أصارحكم به، هو رضاكم يا سمو الأمير عما أُنجز؟ وذلك لأن سقف طموحكم ليس له حدود؛ فلم تكن أميرًا للمنطقة فحسب، ولو كان لما تحقق ما كان. تعلمنا منكم التميز في إنسان، تهنئ وتشكر وتبارك وتشجع وتدعم وتساند.. والمستحيل عند غيرك. هو رؤيتك ورؤية غيرك هي واقعك اليوم. كما نبارك لجميع الفائزين أفرادًا ومؤسسات حصولهم على جائزة مكة للتميز في دورتها العاشرة، التي تميزت بصعوبة اختيار الفائز في كل فرع من فروع الجائزة".

وبدوره، قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، في كلمة الفائزين: "إنه لمن دواعي سروري واغتباطي أن أكون معكم في هذا المساء الجميل الذي يُتوَّج فيه الفائزون بجائزة مكة للتميز في دورتها العاشرة.. هذه الجائزة المباركة والفكرة الرائدة التي تعمل على تشجيع العمل الفائق المتقن البارز ذي الصفة الفردية أو الجماعية، وتأصيل المبادئ الإسلامية في آداب المهن وإتقان العمل، وإظهار الإبداع الحضاري لإنسان منطقة مكة المكرمة، وتشجيع توظيف التقنيات الحديثة في التطوير، والارتقاء بمستوى الأداء والجودة، وتنمية وتطوير الموارد البشرية بالمنطقة، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الإنجازات والمكاسب الطيبة للوطن والمواطن على مستوى القطاعات الحكومية والأهلية، وعلى المستوى الفردي والجماعي".

وأردف: "لا شك أنكم يا سمو الأمير خلف هذه النجاحات؛ فأنت قائد مبدع وربان ماهر، فَتَحْتُم الآفاق أمام أهل الإبداع؛ كي يخرجوا لنا مثل هذه المبادرات والإنجازات التي حظيت بالفوز في فروع الجائزة المتعددة؛ لتنال التكريم من يدكم الكريمة".

وفي نهاية الحفل كرم الأمير خالد الفيصل الفائزين، وهم:

أولاً: فرع التميز في خدمات الحج والعمرة: الفائز بها لجنة تنظيم ومتابعة نقل الحجاج والمعتمرين والمصلين من وإلى المسجد الحرام التابعة للهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج؛ إذ حصلت على الجائزة نظير تنظيم رحلات ترددية باستخدام الحافلات بين المساكن والمسجد الحرام لأداء الصلوات؛ إذ بلغ عدد من نقلتهم (47) مليون راكب خلال شهر رمضان الماضي، و(66) مليون راكب خلال موسم الحج الماضي.

ثانيًا: فرع التميز الإداري: الفائز هو الهيئة العامة للغذاء والدواء ممثلة في فرع الهيئة بالمنطقة. وقد حصلت على الجائزة نظير تنفيذ عدد من المبادرات النوعية في أعمال التفتيش المحلي في المنافذ والمراكز التجارية والصيدليات، ومتابعة تطبيق لائحة السعرات الحرارية لتحقيق مستوى رقابة ذاتية، والمساهمة في رفع مستوى الصحة العامة للمستهلك.

ثالثًا: فرع التميز الثقافي، وتم هذا العام دمج ملتقى مكة الثقافي (كيف نكون قدوة) تحت جائزة مكة للتميز ضمن فرع التميز الثقافي. والفائز: مبادرة (الميقات: ثقافة ونسك). وحصلت هذه المبادرة على الجائزة نظير إعادة تأهيل المواقيت لخدمة قاصدي بيت الله الحرام من خلال توفير بيئة حضارية مميزة، تشمل بناء صالات ضيافة، وتخصيص أماكن تقديم الطعام الصحي، والاهتمام بمداخل المواقيت والمرافق التابعة لها. ويشترك فيها مؤسسة حسن عباس شربتلي الخيرية لخدمة المجتمع، و‏المجموعة الوطنية للاستزراع المائي، و‏أمانة جدة، إضافة إلى أمانة الطائف، و‏فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، و‏الشركة السعودية للكهرباء بالقطاع الغربي.

رابعًا: فرع التميز العمراني: الفائز هو شركة جبل عمر للتطوير التي حصلت على الجائزة نظير الإسهام في تطوير الأحياء العشوائية بمكة المكرمة، والمساهمة في تحسين المظهر الحضري للعاصمة المقدسة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لخدمات الإسكان للحجاج والمعتمرين من خلال مشروع تطوير جبل عمر.

خامسًا: فرع التميز الاجتماعي: الفائز هو الإعلامي ناصر حبتر. وقد حصل على الجائزة نظير تنفيذ البرنامج التلفزيوني (من الحرم) بالقناة السعودية الأولى للالتقاء بالمعتمرين لتسليط الضوء على الجهود والخدمات المقدمة من الدولة بقطاعاتها كافة للمعتمرين وزوار بيت الله الحرام في شهر رمضان المبارك.

سادسًا: فرع التميز الاقتصادي: الفائز هو الجمارك السعودية ممثلة في جمرك ميناء جدة الإسلامي. وحصلت على الجائزة نظير تطبيق برنامج فسح الحاويات الذي يهدف إلى تخفيض مدة إنهاء الإجراءات الجمركية للواردات من متوسط 14 يومًا إلى أقل من 48 ساعة؛ وهو ما أسهم في تنشيط أداء السوق المحلية، وتحسين ترتيب السعودية في محور التجارة عبر الحدود.

سابعًا: فرع التميز البيئي: والفائز هو محافظة الجموم التي حصلت على الجائزة نظير تحقيقها جميع معايير برنامج المدن الصحية المعتمد من منظمة الصحة العالمية، بوصفها أول مدينة على مستوى المنطقة وثالث مدينة على مستوى السعودية تحقق هذه المعايير.

ثامنًا: فرع التميز العلمي والتقني: الفائز هو مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة. وحصل على الجائزة نظير إجراء المستشفى أول عملية جراحية للقلب بتقنية الروبوت على مستوى السعودية؛ ما أسهم في تقليل فترة إقامة المريض بالمستشفى، والتخفيف من حدة الآلام، وتقليص خطر إصابة المريض بالعدوى.

تاسعًا: فرع التميز الإنساني: الفائز بها الدكتور عبدالعزيز محمد بوكر. وحصل على الجائزة نظير جهوده العلمية في استحداث وتطوير وتنفيذ حقائب تدريبية باستخدام المحاكاة عالية الدقة لتدريب وتقييم الأداء للكوادر الصحية من الأطباء والممرضين والمتخصصين في مجالات الرعاية الصحية المختلفة.