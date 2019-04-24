، الجامعة الإسلامية بباكستان تدين العمل الإرهابي الذي استهدف مركز مباحث الزلفي ،

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أدان رئيس الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام آباد الدكتور أحمد بن يوسف الدريويش باسمه واسم جميع منسوبي الجامعة الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي شمال الرياض.
وفي التفاصيل، أشاد "الدريويش" في تصريح له اليوم الأربعاء، ببسالة رجال الأمن وكفاءتهم العالية في التصدي لهذا الهجوم الإرهابي الغادر وإفشاله والقضاء عليه، وما هم عليه من التأهب والاستعداد للدفاع عن دينهم وولاة أمرهم ووطنهم.
وعبّر رئيس الجامعة عن تقديره للدور القيادي الذي تقوم به المملكة لمكافحة الإرهاب, محلياً وإقليمياً ودولياً ودورها الفذ لنبذ الغلو والتطرف بجميع أنواعه من خلال تعاونها وانضمامها وإسهاماتها الفاعلة دوليًا في الجهود المبذولة لمكافحة هذه الآفة الخطيرة.
وفي ختام تصريحه سائل الدكتور الدريويش، الله سبحانه وتعالى أن يديم على هذه البلاد المباركة وعلى سائر بلاد المسلمين الخير والبركة والتقدم والنمو والازدهار، وأن يحفظها من كيد الكائدين ومكر الماكرين.
الجامعة الإسلامية بباكستان تدين العمل الإرهابي الذي استهدف مركز مباحث الزلفيوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-24
أدان رئيس الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام آباد الدكتور أحمد بن يوسف الدريويش باسمه واسم جميع منسوبي الجامعة الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي شمال الرياض.
وفي التفاصيل، أشاد "الدريويش" في تصريح له اليوم الأربعاء، ببسالة رجال الأمن وكفاءتهم العالية في التصدي لهذا الهجوم الإرهابي الغادر وإفشاله والقضاء عليه، وما هم عليه من التأهب والاستعداد للدفاع عن دينهم وولاة أمرهم ووطنهم.
وعبّر رئيس الجامعة عن تقديره للدور القيادي الذي تقوم به المملكة لمكافحة الإرهاب, محلياً وإقليمياً ودولياً ودورها الفذ لنبذ الغلو والتطرف بجميع أنواعه من خلال تعاونها وانضمامها وإسهاماتها الفاعلة دوليًا في الجهود المبذولة لمكافحة هذه الآفة الخطيرة.
وفي ختام تصريحه سائل الدكتور الدريويش، الله سبحانه وتعالى أن يديم على هذه البلاد المباركة وعلى سائر بلاد المسلمين الخير والبركة والتقدم والنمو والازدهار، وأن يحفظها من كيد الكائدين ومكر الماكرين.
24 إبريل 2019 - 19 شعبان 1440
11:43 PM
"الدريويش" شاد ببسالة رجال الأمن وكفاءتهم العالية في التصدي للهجوم الغادر
أدان رئيس الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام آباد الدكتور أحمد بن يوسف الدريويش باسمه واسم جميع منسوبي الجامعة الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي شمال الرياض.
وفي التفاصيل، أشاد "الدريويش" في تصريح له اليوم الأربعاء، ببسالة رجال الأمن وكفاءتهم العالية في التصدي لهذا الهجوم الإرهابي الغادر وإفشاله والقضاء عليه، وما هم عليه من التأهب والاستعداد للدفاع عن دينهم وولاة أمرهم ووطنهم.
وعبّر رئيس الجامعة عن تقديره للدور القيادي الذي تقوم به المملكة لمكافحة الإرهاب, محلياً وإقليمياً ودولياً ودورها الفذ لنبذ الغلو والتطرف بجميع أنواعه من خلال تعاونها وانضمامها وإسهاماتها الفاعلة دوليًا في الجهود المبذولة لمكافحة هذه الآفة الخطيرة.
وفي ختام تصريحه سائل الدكتور الدريويش، الله سبحانه وتعالى أن يديم على هذه البلاد المباركة وعلى سائر بلاد المسلمين الخير والبركة والتقدم والنمو والازدهار، وأن يحفظها من كيد الكائدين ومكر الماكرين.
، الجامعة الإسلامية بباكستان تدين العمل الإرهابي الذي استهدف مركز مباحث الزلفي ،
المصدر : الخليج 365
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