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التقى مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي اليوم المندوب الدائم لجمهورية إندونيسيا لدى الأمم المتحدة السفير ديان ديجان، وذلك بمقر الوفد الدائم لإندونيسيا لدى الأمم المتحدة بنيويورك.
وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء استعراض تمثيل إندونيسيا في مجلس الأمن ودورها في إبراز القضايا الإسلامية في المجلس، إلى جانب مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وشدد المعلمي خلال اللقاء على روابط الصداقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين وعن سعي المملكة لبحث كل ما من شأنه تعزيز هذه العلاقات.
"المعلمي" يبحث مع مندوب إندونيسيا الأممي سبل دعم القضايا الإسلامية بمجلس الأمنوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-24
التقى مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي اليوم المندوب الدائم لجمهورية إندونيسيا لدى الأمم المتحدة السفير ديان ديجان، وذلك بمقر الوفد الدائم لإندونيسيا لدى الأمم المتحدة بنيويورك.
وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء استعراض تمثيل إندونيسيا في مجلس الأمن ودورها في إبراز القضايا الإسلامية في المجلس، إلى جانب مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وشدد المعلمي خلال اللقاء على روابط الصداقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين وعن سعي المملكة لبحث كل ما من شأنه تعزيز هذه العلاقات.
24 إبريل 2019 - 19 شعبان 1440
11:39 PM
المعلميأكد سعي المملكة لتعزيز روابط الصداقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين
التقى مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي اليوم المندوب الدائم لجمهورية إندونيسيا لدى الأمم المتحدة السفير ديان ديجان، وذلك بمقر الوفد الدائم لإندونيسيا لدى الأمم المتحدة بنيويورك.
وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء استعراض تمثيل إندونيسيا في مجلس الأمن ودورها في إبراز القضايا الإسلامية في المجلس، إلى جانب مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وشدد المعلمي خلال اللقاء على روابط الصداقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين وعن سعي المملكة لبحث كل ما من شأنه تعزيز هذه العلاقات.
، "المعلمي" يبحث مع مندوب إندونيسيا الأممي سبل دعم القضايا الإسلامية بمجلس الأمن ،
المصدر : الخليج 365
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