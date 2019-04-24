، "المعلمي" يبحث مع مندوب إندونيسيا الأممي سبل دعم القضايا الإسلامية بمجلس الأمن ،

محمد بن مسعود - الدمام - المعلميأكد سعي المملكة لتعزيز روابط الصداقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين

التقى مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي اليوم المندوب الدائم لجمهورية إندونيسيا لدى الأمم المتحدة السفير ديان ديجان، وذلك بمقر الوفد الدائم لإندونيسيا لدى الأمم المتحدة بنيويورك.

وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء استعراض تمثيل إندونيسيا في مجلس الأمن ودورها في إبراز القضايا الإسلامية في المجلس، إلى جانب مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وشدد المعلمي خلال اللقاء على روابط الصداقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين وعن سعي المملكة لبحث كل ما من شأنه تعزيز هذه العلاقات.