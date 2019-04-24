، "صحة الرياض" تنفِّذ برنامجًا تدريبيًّا لمكافحة العدوى والفرز البصري بأقسام ومراكز الكلى ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الرشيدي": يواكب أحدث المستجدات ويستهدف الممارسين الصحيين بالمستشفيات

تحت رعاية المدير العام للشؤون الصحية بالإنابة، الدكتور سطام الشيحة، نظَّمت "صحة الرياض" - ممثلة في إدارة مكافحة عدوى المنشآت الصحية - دورة تدريبية وورشة عمل على معايير مكافحة العدوى والفرز البصري بأقسام ومراكز الكلى للممارسين الصحيين في المستشفيات، وذلك صباح اليوم الأربعاء 19 شعبان 1440هـ.

وأكد حسين بن شعيب الرشيدي، مدير إدارة مكافحة عدوى المنشآت الصحية بـ"صحة الرياض"، أن البرنامج يُعد أحد برامج الخطة التدريبية السنوية التي وضعتها الإدارة لأنشطة مكافحة العدوى سعيًا منها لمواكبة أحدث المستجدات والممارسات العلمية فيما يخص مراكز الغسيل الكلوي بالمنطقة.

وأضاف "الرشيدي" بأن مثل تلك الدورات تأتي تماشيًا مع تطلعات "صحة الرياض" فيما يخدم مصلحة المريض والممارسين الصحيين من خلال تطبيق أحدث الأسس والإجراءات الصحية العلمية للحد من عدوى المنشآت الصحية.

وشارك في تقديم المحاضرات نخبة من الكوادر ذات الكفاءة العالية في الإدارة ومكافحة العدوى.

وتستهدف الفعاليات العاملين في أقسام ومراكز الكلى بمستشفيات المنطقة من أطباء وتمريض وفنيين. وتعرَّف المشاركون في الدورة التدريبية على الأسباب التي تسهم في انتشار العدوى في المنشآت الصحية، والشروط الأساسية في قواعد العلاج الطبي للحد من العدوى، وأنواع عدوى المنشآت الصحية ومصادرها، إضافة إلى المخاطر والمضاعفات الناجمة عن الإصابة بعدوى المنشآت الصحية، وطرق الوقاية من العدوى، والحيلولة دون وصولها إلى المرضى، مع معرفة أهمية التوعية الصحية للمرضى للحيلولة دون الإصابة.

وركز البرنامج على أنواع البكتريا المقاومة، وآلية تشكيل الممانعة البكتيرية، مع تشخيص العدوى البكتيرية، إضافة إلى العزل الصحي بوصفه أحد أهم سبل الوقاية، وأهمية الرقابة والدور الرقابي على المنشآت الصحية.