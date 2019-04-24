، "أمير المدينة" يوجه بإعادة 47 موظفة فُصلن من شركة متعاقدة مع جامعة طيبة ،

محمد بن مسعود - الدمام - ثمن ما أبدته الجامعة من تعاون لمعالجة الموضوع

وجه الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، بإعادة جميع المواطنات اللاتي تم الاستغناء عن خدماتهن من قبل إحدى الشركات المتعاقدة مع جامعة طيبة، وعددهن 47 مواطنة، إلى العمل مرة أخرى، مثمنًا ما أبدته الجامعة من تعاون لمعالجة الموضوع.

وقالت إمارة منطقة المدينة المنورة: إشارة إلى الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي حول مناشدة بعض المواطنات ممن تم الاستغناء عن خدماتهنّ من قبل إحدى الشركات المتعاقدة مع جامعة طيبة؛ إن الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة وجه بإعادة جميع المواطنات اللاتي تم الاستغناء عن خدماتهن من قبل إحدى الشركات المتعاقدة مع جامعة طيبة.