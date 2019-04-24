، "أمير المدينة" يوجه بإعادة 47 موظفة فُصلن من شركة متعاقدة مع جامعة طيبة ،

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وجه الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، بإعادة جميع المواطنات اللاتي تم الاستغناء عن خدماتهن من قبل إحدى الشركات المتعاقدة مع جامعة طيبة، وعددهن 47 مواطنة، إلى العمل مرة أخرى، مثمنًا ما أبدته الجامعة من تعاون لمعالجة الموضوع.
وقالت إمارة منطقة المدينة المنورة: إشارة إلى الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي حول مناشدة بعض المواطنات ممن تم الاستغناء عن خدماتهنّ من قبل إحدى الشركات المتعاقدة مع جامعة طيبة؛ إن الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة وجه بإعادة جميع المواطنات اللاتي تم الاستغناء عن خدماتهن من قبل إحدى الشركات المتعاقدة مع جامعة طيبة.
"أمير المدينة" يوجه بإعادة 47 موظفة فُصلن من شركة متعاقدة مع جامعة طيبةخالد الشاماني الخليج 365 2019-04-24
وجه الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، بإعادة جميع المواطنات اللاتي تم الاستغناء عن خدماتهن من قبل إحدى الشركات المتعاقدة مع جامعة طيبة، وعددهن 47 مواطنة، إلى العمل مرة أخرى، مثمنًا ما أبدته الجامعة من تعاون لمعالجة الموضوع.
وقالت إمارة منطقة المدينة المنورة: إشارة إلى الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي حول مناشدة بعض المواطنات ممن تم الاستغناء عن خدماتهنّ من قبل إحدى الشركات المتعاقدة مع جامعة طيبة؛ إن الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة وجه بإعادة جميع المواطنات اللاتي تم الاستغناء عن خدماتهن من قبل إحدى الشركات المتعاقدة مع جامعة طيبة.
24 إبريل 2019 - 19 شعبان 1440
11:02 PM
ثمن ما أبدته الجامعة من تعاون لمعالجة الموضوع
وجه الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، بإعادة جميع المواطنات اللاتي تم الاستغناء عن خدماتهن من قبل إحدى الشركات المتعاقدة مع جامعة طيبة، وعددهن 47 مواطنة، إلى العمل مرة أخرى، مثمنًا ما أبدته الجامعة من تعاون لمعالجة الموضوع.
وقالت إمارة منطقة المدينة المنورة: إشارة إلى الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي حول مناشدة بعض المواطنات ممن تم الاستغناء عن خدماتهنّ من قبل إحدى الشركات المتعاقدة مع جامعة طيبة؛ إن الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة وجه بإعادة جميع المواطنات اللاتي تم الاستغناء عن خدماتهن من قبل إحدى الشركات المتعاقدة مع جامعة طيبة.
، "أمير المدينة" يوجه بإعادة 47 موظفة فُصلن من شركة متعاقدة مع جامعة طيبة ،
المصدر : الخليج 365
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