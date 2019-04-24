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يشهد الطريق الواصل بين "البظاظة وعجبة" ببلقرن؛ كثافة مرورية متوسطة.
ويسجل الطريق مخالفات متكررة لبعض الشاحنات، تمثلت في بعضها تجاوز السرعة المحددة، وسقوط بقايا الإسمنت السائل على أرضية الطريق، مشكّلة بذلك زوائد على طبقة الأسفلت تهدد سلامة الطريق.
ورصدت عدسة "الخليج 365"، اليوم، شاحنة نقل الإسمنت وهي تمشي بسرعة متجاوزة السرعة المحددة لمثل تلك الطرق غير المزدوجة، إلى جانب عدم وضوح مكان اللوحة الخلفية للشاحنة.
ويشهد طريق البظاظة- عجبة، مخالفات متكررة لشاحنات نقل الإسمنت، في ظل غياب الجهة المختصة عن مثل تلك المخالفات.
بالفيديو.. تجاوزات مرورية لشاحنات تُقلق سالكي طريق "البظاظة- عجبة" ببلقرنسويد الحارثي الخليج 365 2019-04-24
يشهد الطريق الواصل بين "البظاظة وعجبة" ببلقرن؛ كثافة مرورية متوسطة.
ويسجل الطريق مخالفات متكررة لبعض الشاحنات، تمثلت في بعضها تجاوز السرعة المحددة، وسقوط بقايا الإسمنت السائل على أرضية الطريق، مشكّلة بذلك زوائد على طبقة الأسفلت تهدد سلامة الطريق.
ورصدت عدسة "الخليج 365"، اليوم، شاحنة نقل الإسمنت وهي تمشي بسرعة متجاوزة السرعة المحددة لمثل تلك الطرق غير المزدوجة، إلى جانب عدم وضوح مكان اللوحة الخلفية للشاحنة.
ويشهد طريق البظاظة- عجبة، مخالفات متكررة لشاحنات نقل الإسمنت، في ظل غياب الجهة المختصة عن مثل تلك المخالفات.
24 إبريل 2019 - 19 شعبان 1440
10:55 PM
تتمثّل في تجاوز السرعة المحدّدة وسقوط بقايا الإسمنت السائل على أرضية الطريق
يشهد الطريق الواصل بين "البظاظة وعجبة" ببلقرن؛ كثافة مرورية متوسطة.
ويسجل الطريق مخالفات متكررة لبعض الشاحنات، تمثلت في بعضها تجاوز السرعة المحددة، وسقوط بقايا الإسمنت السائل على أرضية الطريق، مشكّلة بذلك زوائد على طبقة الأسفلت تهدد سلامة الطريق.
ورصدت عدسة "الخليج 365"، اليوم، شاحنة نقل الإسمنت وهي تمشي بسرعة متجاوزة السرعة المحددة لمثل تلك الطرق غير المزدوجة، إلى جانب عدم وضوح مكان اللوحة الخلفية للشاحنة.
ويشهد طريق البظاظة- عجبة، مخالفات متكررة لشاحنات نقل الإسمنت، في ظل غياب الجهة المختصة عن مثل تلك المخالفات.
، بالفيديو.. تجاوزات مرورية لشاحنات تُقلق سالكي طريق "البظاظة- عجبة" ببلقرن ،
المصدر : الخليج 365
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