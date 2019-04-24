، إغلاق "مركز صحي السعدية" بالليث ونقل الفريق الطبي 40 كلم ،

محمد بن مسعود - الدمام - "صحة جدة": المبنى قديم وآيل للسقوط.. والأهالي: يخدم 19 قرية ونقله أضر بنا

أغلقت "صحة جدة" مركز صحي السعدية شمال محافظة الليث، ونقل الفريق الطبي لمركز صحي يلملم، والذي يبعد 40 كلم، وذلك بحجة أن المبنى متهالك وآيل للسقوط.

وأبدى سكان مركز السعدية امتعاضهم من ذلك القرار الذي لا يصب في مصلحتهم، مؤكدين أن المركز يخدم 19 قرية، وأن إغلاقه دون وجود مشروع معتمد يعد كارثة في حق أهالي مركز السعدية، كما أن نقله إلى يلملم خطأ كبير تتحمله الشؤون الصحية.

وأضافوا: "عرضنا على الشؤون الصحية عدة حلول منها مبنى شعبي خال يمكن لهم نقل الفريق الطبي إليه، أو الاستعانة بجزء من مبنى مدرسة البنين، أو الاستعانة بغرف مؤقتة "بركسات" لحين الانتهاء من المشروع، بالإضافة إلى وجود عدد ست غرف بمركز الإمارة تم عرضها عليهم، لكنهم رفضوا جميع الحلول المطروحة، وأصروا على نقل الملفات والفريق الطبي لمركز صحي يلملم، والذي يبعد مسافة 40 كلم؛ مما يصعب مهمة الذهاب إليه من قبل المواطنين، خصوصاً عند هطول الأمطار، حيث يمر الطريق بعدة أودية منها وادي الصوح ووادي يلملم واللذان يعتبران من الأودية الكبيرة في محافظة الليث وعند هطول الأمطار وجريان السيول تغلق الطرق، ويتم احتجاز المواطنين.

وقال الأهالي: "لدينا في مركز السعدية مرضى كبار في السن يعانون من أمراض متعددة مثل الضغط والسكر والإعاقات، ويصعب عليهم التنقل لمسافات طويلة."

وناشد الأهالي وزير الصحة بالنظر في وضعهم وتوجيه من يلزم بتعيين موقع للمركز يكون داخل نطاق قرية السعدية وإعادة الفريق الطبي وملفات المواطنين، من أجل راحة المواطنين، وتقديم الخدمات الصحية لهم بالشكل المطلوب.

من جهتها، أكدت إدارة التواصل والعلاقات والتوعية بصحة جدة في ردها على استفسار "الخليج 365" أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة قد قامت بإغلاق مركز صحي السعدية التابع لمستشفى الليث وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المستفيدين من مرافقها الصحية وكذلك منسوبوها من الأطباء والفنيين والإداريين العاملين بالمركز، حيث جاء هذا الإغلاق نتيجة التقرير الهندسي من صحة جدة، حيث اتضح أن المبنى الخاص بالمركز متهالك كما لوحظ وجود تشققات بالمبنى؛ نظراً لكونه من المباني الحكومية القديمة، وأن هناك خطورة على العاملين والمستفيدين في حالة استمراره بتقديم الخدمة، ومن منطلق الحرص على الأرواح والممتلكات تم إغلاق المركز.

وتم الرفع لمقام الوزارة لأخذ الموافقة على إحلاله أو إعادة ترميمه حسب ما تتطلبه حالة المبنى والمواصفات الهندسية في هذا الشأن. وأضافت: تم توجيه العاملين بالمركز إلى العمل بمركز صحي يلملم ونقل ملفات المراجعين الي أقرب مركز صحي لهم حسب اختيارهم لتلقي الخدمات الطبية من خلاله، علماً بأنه يجري العمل في دعم مركز صحي يلملم بالكوادر الطبية والفنية والإدارية وكذلك التجهيزات الطبية بما يضمن تقديم خدمات صحية بجودة عالية وبدوام ممتد يلبي أوقات المستفيدين من الخدمة.