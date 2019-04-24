أمير تبوك يوجه بإعفاء خريجة من ذوات الاحتياجات الخاصة من جميع رسوم الدراسة ويوجه لها كلمة

وجّه الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك رئيس أمناء جامعة فهد بن سلطان، بإعفاء خريجة من ذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم الدراسة في الجامعة، تشجيعاً لحرصها ودعماً لها لمواصلة تعليمها، وتقديراً لوالدتها التي رافقتها طيلة سنوات الدراسة يوماً بيوم. وكان الأمير قد التقى الخريجة خلود العطوي من ذوات الاحتياجات الخاصة، ووالدتها خلال رعايته أمس حفل تخريج الدفعة الـ11 من طلاب وطالبات جامعة الأمير فهد بن سلطان من حملة درجة البكالوريوس، والدفعة الـ6 من حملة الماجستير للعام الجامعي 1439 / 1440هـ.

ووجّه الأمير كلمة للفتاة قائلا: “أمك جوهرة ونحن في بلد الخير بلد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، جميعكم أبناؤه وبناته وإن شاء الله تكوني في عز وفي صحة، وقد وجهت بدراسة وضعك الصحي ووضع والدتك وأسرتك دراسة كاملة” .من جانبها أشارت الخريجة خلود العطوي إلى أن هذا الموقف ما هو إلا تأكيد على اهتمام سموه بجميع أبناء وبنات المنطقة وليس بغريب عليه، معربةً عن سعادتها بهذه المنحة الدراسية التي أحيت في داخلها الأمل، واصفةً بأنه موقف أبوي تحتار الكلمات في وصفه.