وزير الإسكان : 40 ألف أسرة مستفيدة خلال الربع الأول.. و28 ألف مواطن حصلوا على قرض “سكني”...

عدّد وزير الإسكان ماجد الحقيل ما أسفرت عنه الخدمات التي تقدمها الوزارة، وما تمكنت من تحقيقه خلال الربع الأول من العام الجاري 2019.

وقال الوزير الحقيل إن 40 ألف أسرة استفادت من برنامج سكني، و20 ألف أسرة سكنت منازلها، فيما حصل 28 ألف مواطن على قرضه. وعبّر الحقيل عن سعادته بهذه الأرقام التي وصفها بالمفرحة، مؤكدا استمرار الوزارة في تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين بما يناسبهم بحسب أخبار 24.