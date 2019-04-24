تجربتي الشاملة في الفحص الدوري وما يجب عمله قبل وبعد الذهاب للمحطة

في هذه المدونة راح استعرض تجربتي الشخصية في اختبار الفحص الدوري، وفي نفس الوقت راح اعرض كل صغيرة وكبيرة تخصه بالتفصيل، لأني عانيت في الحصول على شرح كافي لتجربة احدهم، وقررت ان أشارك تجربتي عبر موقع مزمز، حيث اني من محبي هذا الموقع، وقوبلت بكل ترحاب من إدارة الموقع و ساعدوني في نشره وإثرائه مشكورين على مجهوداتهم.

قبل الذهاب لـ الفحص الدوري:

انصحك لا تذهب الى اي ورشة قبل زيارة الفحص الدوري، لأن أصحاب الورش ممكن يقترح إصلاح اي خلل في سيارتك لمجرد استنزاف اي مبالغ منك ولو كانت بسيطه.

لا يوجد وثائق مطلوبة غير استمارة السيارة لعمل الفحص الدوري في حالة كنت المالك، او تفويض من المرور في حالة كنت مجرد سائق.

احذر الذهاب بين المغرب والعشاء إلا إذا راح تكون متواجد بعد المغرب مباشرة، لكي لا تصادف وقت الصلاة والراحة وانت في احد المسارات، وذلك لمدة تتراوح بين 30 الى 45 دقيقة بين عوادم السيارات.

الفحص الدوري صار وقت دوامه الى الساعه 11 الليل في بعض المحطات.

اذا عندك مشاكل في التنفس او ربو، انتبه لأن في صالة الفحص الدوري تصادف الكثير من الشاحنات والوايتات وعوادمها مؤذية ومضرة.

مرحلة الاختبار الأول لـ الفحص الدوري:

في البداية توجهت الى مركز الفحص الدوري الشهير والرئيسي بالرياض على طريق الدمام تقاطع طريق جابر، وطبعاً كانت نيتي اعرف أنواع الخلل بالسيارة، بحيث اهرب من استغلال أصحاب الورش، الي ما يفكرون انهم يساعدونك قد ما هم يرغبون في أخذ أي مبلغ مالي منك بأي طريقة كانت، خصوصا بعد ما عرفت ان سعر اختبار الفحص الدوري للمرة الأولى ب 75 ، واعادته لأي مره ثانيه ب 25 ريال، في حالة الرسوب في الاختبار.

طبعا السيارة الي أملكها قديمة موديل 2010 وكنت متوقع ينتهي الاختبار بكثير من الأخطاء، او الأمور الي تحتاج إصلاحات، لكن اكتشفت بعد عمل الفحص أنه لا يوجد إلا خللين فقط، وبسيطة جداً، مع العلم ان لمبات الفرامل والانوار الخلفية واحده منهم تعمل والثانية لا، لكن النتيجة الي طلعت لي في الكفر تالف، وخلل ثاني قزازة الراكب الخلفي لا تعمل ولا تفتح.

الخطوات الي مريت فيها خلال الفحص:

توجد 3 مسارات عند الدخول الى محطة الفحص الدوري، توجهت الى أحد المسارات.

واجهت اول كاونتر وهو الكاشير، وعملية الدفع المالي و استلام فاتورة.

عند الوصول الى صالة الفحص قمت بإيقاف السيارة، ثم تولى قيادتها مسؤول الفحص، حيث من بداية دخولك الى بداية المسار في الصالة يطلبون منك النزول والتوجه الى مسار المشاة، بحيث تقوم بمتابعة عملية الفحص من هناك.

من ثم توجهت الى الكاونتر الأخير في مسار فحص سيارتي حيث يقومون هناك بتسليمك نتيجة الاختبار.

تم تسليمي ورقة النتيجه بختم أحمر، وهذا يعني رسوبي في أختبار الفحص الدوري، مع وجود رموز غير مفهومة في نتيجة الاختبار.

من هنا تقوم باستلام سيارتك منهم مع نتائج نهاية اختبار الفحص، ويتبقى عليك معرفة الأخطاء التي رسبت فيها.

تقوم في هذه المرحلة بالتوجه الى مكتب الخدمات المساندة، وهناك يوجد أكثر من شباك يتواجد فيه مختصين الفحص الدوري، تقوم بكل بساطة بتسليمهم النتيجه ومهمتهم توضيح مايتعين عليك إصلاحه وتعديله لكي تنجح في إعادة الفحص الدوري، حيث يوجد جدول خلف ورقة نتائج الاختبار تحتوي تفاصيل الخلل المراد إصلاحه سواء داخل أو خارج السيارة.

قام الأخ هناك بمساعدتي ووضع علامة على الأخطاء في جدول الأخطاء الشائعة في المركبة والتي اكتشفت انها بسيطه:

مرحلة إصلاح الأخطاء في حالة الرسوب:

كنت في قمة السعادة ان سيارتي القديمة لا يوجد بها سوى خطأين فقط، ووقتها تخوفت من مشكلة النافذه الخلفية، وليس لدي فكرة عن طريقة إصلاحه، وهل المشكلة تتعلق بالدينمو او الفيوز، او تغيير المكينه بالكامل، وفور خروجي من محطة الفحص الدوري من الباب الخلفي، قوبلت بهجوم كثيف من سماسرة الورش، ليس لهم علاقة في الورش نفسها ولكن مجرد مسوقين بالعموله، قاموا بعرض الأسعار قبل معرفة الخلل اللازم اصلاحه لإجتياز الاختبار، ويرددون (والله ان تنجح ب 300 ريال ياخالي).

طبعاً كل عروضهم أكتشفت انها اصلاحات مؤقته، ومجرد تحايل لإجتياز الاختبار، من الممكن عملها، وانا هنا لم اتطمن ولم ارغب في ضياع وقتي في مجرد محاولات ممكن ان تفشل، لأن كل عروضهم مجرد تحايل، مثل عرض وصلني لإصلاح الكفر بأن يتم قلب الكفر وتغسيلة وإزالة علامة الفحص الدوري على الكفر بأنه تالف، ومن ثم اعادة الاختبار، ولكن لم تقنعني.

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توجهت الى أحد الورش وابلغوني ان مشكلة زجاج النافذة الخلفية لم تمر عليهم اطلاقاً، واني من الممكن أحصل على استثناء من مدير صالة الفحص بخصوصها، خصوصاً وانها غير مهمه، وهذا مافعلته، قمت بتغيير الكفر الأمامي، والتوجه الى الفحص الدوري ولكن من الباب الخلفي هذه المره.

مرحلة الاختبار الثاني ونجاح اختبار الفحص الدوري:

توجهت لطلب مقابلة مدير محطة الفحص الدوري، لطلب استثناء لخلل زجاج السيارة الخلفي، حيث قام بإبلاغي بأنه لا توجد مشكلة وسوف أحصل على استثناء حيالها، ثم قمت بعمل الخطوات التالية:

توجهت الى مكتب المساندة، وقاموا بالتأكد بأني اصلحت الاخطاء والتوقيع على ورقة الاختبار بذلك.

توجهت الى مدير محطة الفحص الدوري، وحصلت على استثناء على خلل زجاج الراكب الخلفي، وعدم اصلاحة.

بعد ذلك توجهت الى كاونتر المحاسبة مشياً على الاقدام وحصلت على فاتورة لإعادة اختبار الفحص بمبلغ 25 ريال.

وفي آخر خطوة بعد اصلاح الاخطاء والحصول على فاتورة إعادة الفحص، توجهت الى آخر كاونتر في نفس المسار الي قمت بإختبار سيارتي فيه أول مره، وهناك حصلت على القبول والختم الأزرق، وكذلك استلام الستيكر الخاص بتاريخ الفحص والذي يتم تركيبة على زجاج السيارة الأمامي.

بأختصار لم أرى ان هناك شروط معقده للدخول في الفحص الدوري غير ان تكون مالك المركبة او ان يكون السائق حاصل على تفويض منك عن طريق أبشر، وللاستزادة عن الشروط تستطيع معاينة شروط الفحص الدوري الرسمية التي اقرتها إدارة المرور.

بالنسبة لي كان الفحص الدوري اللي عملته في الرياض المحطة الرئيسية شمال شرق الرياض الواقعة تقاطع طريق الدمام مع جابر من هذا الموقع على الخرائط، ولكن تستطيع الإستزاده من خلال الرابط التالي ومعرفة مواعيد الفحص الدوري الرسمي في جميع مناطق المملكة .

سيارتي تعتبر من السيارات الصغيرة، وفحصها للمره الأولى كلفني 77 ريال مع ضريبة القيمة المضافة، والمره الثانية 25 ريال، وفي حالة عدم اجتياز الفحص الدوري للمرة الثانية، فإن رسوم الفحص للمرة الثالثه والرابعة والخامسه مجاناً من باب التسهيل على المواطنين حسب ماذكرته ادارة الفحص الدوري، كما توجد تفاصيل عن رسوم الفحص الدوري خلال الرابط السابق.

دروس مستفادة من تجربة الفحص الدوري:

أفضل طريقة تتوجه الى الفحص الدوري وتختبر الاختبار الأول ب 75 ريال لاكتشاف الأخطاء اذا كانت موجوده.

تحتاج تكون فاضي ورايق، ومطول بالك، لأنه ممكن يحصل أي شيء ما تتوقعه في نتائج الفحص.

الفحص يعتمد في كثير من الاحيان على مزاج الفني، يعني ممكن يكون عندك خلل ومايتم التدقيق فيه، ومن الممكن العكس.

لا تروح بعد المغرب او قبل اوقات الصلاة بنص ساعه، الا اذا واثق ان سيارتك راح تنجح من أول مرة، وذلك بسبب البريك وقت الصلاه ومن الممكن يطول الانتظار أكثر من نصف ساعه.

مهما شفت خلل واضح في سيارتك لا تتوقع راح يسجلونه عليك في الاختبار او العكس.

لا تقم بعمل اصلاحات وحيل مؤقته لمجرد تجاوز الإختبار، بعض الإصلاحات ضرورية لسلامتك وسلامة عائلتك، مثل الكفرات وخلافه.

الفحص الدوري للمره الثانية لا يتطلب العادة التوجه للمسارات من جديد وفحصها بشكل كامل، تستطيع انهائها عن طريق التوجه الى مكتب المسانده، وتوقيعهم على ماتم اصلاحة.

اذا كان لديك خلل غير شائع وترى انه غير مهم وضروري، تستطيع محادثة مدير محطة الفحص الدوري لعمل إستثناء لك.

يجب ان تذهب لفحص السيارة بنفسك، او تقوم بعمل تفويض لقائد المركبة، هذا هو قانون الفحص الدوري، ولكن لاحظت ان لا يوجد تدقيق في هذه الناحية، حيث انهم طلبوا مني استمارة السيارة في الكاشير الأول لمعاينة المعلومات وطباعة الفاتورة، ولم يسألني اي احد بعد ذلك عن ارتباطي بالسيارة، او هل انا مالك لها أو لأ، ولكن لحفظ الوقت قم بالذهاب بنفسك او عمل تفويض من أبشر للشخص الذي سيحضر أختبار الفحص الدوري نيابة عنك.

وآخيراً عملية الفحص الدوري للسيارات، بسيطة جداً ولا تأخذ وقت كثير، خصوصاً اذا كانت سيارتك لا تعاني اضرار واضحه، او سنه الصنع حديثه، وغالباً مايتم تبسيط الأمور، وطرق معالجتها.

وفي حالة وجود أي استفسارات عن الفحص الدوري لا تتردد في طرح سؤالك أدناه وسيتم التعقيب والرد عليه. كما يمكنك اخبارنا برغبتك في حال اردت مشاركة تجربتك معنا في موقع مزمز، في كل المجالات، حيث نسعى جاهداً لتوفير مايسهل حياة المواطنين، ويجعل المعلومة قريبة منهم في أي وقت.