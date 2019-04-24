كشفت مصادر أن التمساح الذي كان يتجول في إحدى طرقات محافظة حوطي بني تميم، جنوب منطقة الرياض، تمَّ فقدانه قبل عدة أيام خلال مهرجان لعروض الحيوانات في المحافظة. وذكرت المصادر، وفقا لـ”عاجل”، أن التمساح فُقد خلال مهرجان كان يقدم عروضا للحيوانات، وأن أحد مسؤولي المهرجان أبلغ مركز الشرطة بالمحافظة عن فقدانه.
وأوضحت المصادر أن الشرطة كثفت عمليات البحث عن التمساح لكن دون جدوى، حتى وردهم بلاغ من قبل شبان شاهدوه بالقرب من أحد الشوارع العامة، حيث تمكّن رجال الأمن من الإمساك به وتسليمه لصاحبه في المهرجان. وكان مقطع فيديو قد انتشر لتمساح يتجول بأحد شوارع حوطة بني تميم، ما أثار استغراب متداولي الفيديو، لأن المنطقة لا تُعتبر بيئة مناسبة لعيش التماسيح فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أن أثار وجوده الاستغراب.. مصادر توضح من أين جاء تمساح حوطة بني تميم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.