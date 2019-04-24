إحدى الشركات المتعاقدة فصلتهم..
وجَّه الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، بالتنسيق العاجل مع جامعة طيبة لإعادة جميع العاملات اللاتي تم الاستغناء عن خدماتهن من قبل الشركة، وعددهن 47 عاملة للعمل مرة أخرى.
وثمَّن أمير المدينة المنورة ما أبدته الجامعة من تعاون لمعالجة الموضوع.
جاء ذلك حسبما ذكر الحساب الرسمي لإمارة منطقة المدينة المنورة على «تويتر»، إشارة إلى الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، حول مناشدة بعض المواطنات ممن تم الاستغناء عن خدماتهم من قبل إحدى الشركات المتعاقدة مع جامعة طيبة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير المدينة يوجّه بإعادة مواطنات تم الاستغناء عنهم بجامعة طيبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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