وزير البترول النيجيري: السعودية ضمن أكثر دول العالم في عمليات الاستحواذ والإنتاج

أكد وزير الموارد البترولية لجمهورية نيجيريا الاتحادية، الدكتور إيمانويل إيبي كاتشيكو، أن المملكة العربية السعودية تأتي ضمن 40 دولة في العالم، من حيث عمليات الاستحواذ والإنتاج، عادًا الاقتصاد السعودي اقتصادًا عالميًا.

وأشاد وزير البترول النيجيري، في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية، خلال مؤتمر القطاع المالي، الذي تنعقد فعالياته خلال الفترة 19 - 20 / 8 / 1440هـ، بما يوفره من فرص لإيضاح ما تقوم به المملكة من إصلاحات اقتصادية تسهم في تنويع مصادر الدخل.

وبيّن كاتيكو، أن المملكة تحقق عائدات ضخمة عن طريق إنتاج وتصدير النفط، مشيرًا إلى أنها تجاوزت النفط، وأصبحت من الدول المتقدمة في مجال الصناعات البتروكيماوية؛ وكذلك تتوسع في مجال الزراعة، وفي بناء خدمات لوجستية ضخمة تُعطي الثقة لجذب المزيد من المستثمرين.

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وأشاد بما تمتلكه أرامكو السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» من تطور، خاصة المدن الصناعية التي يُجرى إنشاؤها، مفيدًا أن المملكة تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية لديها نحو 50 مليار دولار تُستثمر في المنتجات البترولية المكررة سنويًا، ويبلغ نصيب المملكة منها ما يعادل 10 مليارات دولار.

وأضاف وزير البترول النيجيري، أن المملكة استثمرت في جميع أنحاء العالم، من ضمنها قارة إفريقيا وتحديدًا نيجيريا؛ حيث يبلغ عدد سكانها 200 مليار نسمة، أي ما يقارب 30% من إفريقيا بأكملها؛ وبذلك تُصبح أعلى ناتج محلي إجمالي في قارة إفريقيا.