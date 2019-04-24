الشرطة تُطيح بشخصين تورطا في جرائم سرقة برفحاء

جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية
نجحت قوات شرطة منطقة الحدود الشمالية، في ضبط شخصين في محافظة رفحاء؛ وذلك نتيجة لارتكابهما عدة سرقات؛ حيث تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية في حقهما.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية، المقدم متعب الخميس، إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والاستدلال عن مرتكبيها، أسفرت عن ضبط شخصين أحدهما مواطن بالعقد الثالث من العمر والآخر وافد بالعقد الثالث من العمر.
وأشار المقدم متعب الخميس، إلى أنه تم القبض على الشخصين بعد توفر الأدلة على تورطهما بارتكاب عدة سرقات من منازل ومحلات تجارية وسلب عمالة بمحافظة رفحاء، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية في ذلك.
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