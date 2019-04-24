بالصور.. أمانة مكة المكرمة تطرح فرصًا استثمارية لسيدات الأعمال

عقد أمين مكة المكرمة، المهندس محمد عبدالله القويحص، صباح اليوم الأربعاء، في مكتبه، اجتماعًا مع مجموعة من سيدات الأعمال بمكة المكرمة؛ لعرض ومناقشة بعض المقترحات والفرص الاستثمارية في العاصمة المقدسة.

وبدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من أمين العاصمة المقدسة أثنى فيها على جهود سيدات الأعمال بمكة المكرمة وفتح آفاق التعاون لتطوير الفرص الاستثمارية.

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وقامت الأستاذة هاجر الشريف، بعرض مرئي مفصل يوضح المشاريع التطويرية لحلقة المواشي بالكعكية، وشاركن سيدات الأعمال بمقترحاتهن التطويرية، ثم قدمت المهندسة هناء باقديم عرضًا مرئيًّا لمشروع منتزه شمال شرق مكة بمنطقة جعرانة ومحتوياته والفرص الاستثمارية المطروحة في المشروع .

وفي نهاية الاجتماع، أوضح أمين العاصمة المقدسة، أن هذا الاجتماع المباشر مع سيدات الأعمال؛ يهدف إلى إيجاد فرص استثمارية تخدم سيدات مكة المكرمة.

كما نوه بدورهن وإمكاناتهن الكبيرة لمعرفة احتياجات المجتمع المكي في مختلف الخدمات.