الحربي: ترقية 3717 فردًا من كافة الرتب بإدارات الأمن العام

أصدر مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، اليوم الأربعاء، قرارات بترقية 3717 رجل أمن من كل الرتب في كافة قيادات وإدارات الأمن العام؛ ليصبح إجمالي رجال الأمن الذين شملتهم الترقية خلال هذا العام 1440هـ، وحتى تاريخه 24427 فردًا من جميع الرتب العسكرية.

وهنأ مدير الأمن العام، بهذه المناسبة، من تمت ترقيتهم، متمنيًا لهم التوفيق في تنفيذ مهامهم لخدمة الدين والملك والوطن، وأن يكونوا عن حسن ظن ولاة الأمر بهم، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ للوطن قيادته وولاة أمره، وأن يديم أمنه واستقراره.

يذكر أن مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، زار يوم الأحد الماضي، مقر مشروع العمليات الأمنية الموحد بالرياض 911 الذي تشرف عليه وكالة وزارة الداخلية للقدرات الأمنية، يرافقه مساعدو مدير الأمن العام ومديرو الإدارات العامة بالأمن العام.

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وتجول في مباني المشروع الذي شمل مبنى الألياف البصرية ومباني الإسكان والمواقف والمبنى الرئيس.



واستمع إلى شرح من قبل وكيل وزارة الداخلية اللواء فهد بن إبراهيم الزرعة عن أعمال ومهام المشروع، كما اطلع على مجسم المشروع، وشاهد عرضًا مرئيًا عن خطط الوكالة الحالية والمستقبلية.



وأثنى مدير الأمن العام على المشروع، مؤكدًا أنه يأتي في إطار الدعم الكبير الذي يوليه الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية للأمن ورجاله، مشيدًا في ذات الوقت بما شاهده من مكونات تقنية وخبرات بشرية نوعية لهذا المشروع الوطني الأمني المميز.

وقبل أسبوع، رعى الحربي الحفل الختامي لندوة اللياقة البدنية والأداء الأمني والمعرض المصاحب لها التي نظمها الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي بالتعاون مع جامعة الملك سعود في نادي ضباط قوى الأمن بالرياض.