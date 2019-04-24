تدشين مصليات لذوي القدرات الخاصة بالمسجد النبوي

دشَّنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ممثلةً في إدارة الخدمات الاجتماعية، من خلال وحدة شؤون ذوي القدرات الخاصة بالمسجد النبوي، اليوم الأربعاء، عددًا من المصليات الإضافية لذوي القدرات الخاصة.

جاء ذلك، بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي، الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري.

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وأوضح مدير وحدة شؤون ذوي القدرات الخاصة، سمير ألفت، أن تهيئة هذه المواقع الإضافية والممرات المؤدية إليها، تم عن طريق وضع علامات أرضية مخصصة؛ تحدد مواقع تلك المصليات لهذه الفئة الغالية على المجتمع، بعد أن تم رفع السجاد عنها وتثبيت هذه العلامات في عدد من المواقع المحددة داخل المسجد النبوي، وفي ساحاته الخارجية.

وأشار سمير ألفت، إلى أن هذا الأمر يُحقق المرونة لهم في الدخول والصلاة في تلك المواقع، ومن ثمَّ الخروج من خلال الممرات والمنحدرات المُعدة لذلك، كما جرى تقديم هذه الخدمة، بالتعاون مع الإدارات ذات العلاقة بالمسجد النبوي.

وفي ختام التدشين، شدَّد وكيل الرئيس العام على أهمية العناية بالخدمات، التي تقدمها وكالة الرئاسة لذوي القدرات الخاصة في جميع المواقع، مؤكدًا حرص وتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في أن تكون الخدمات المقدمة على أكمل وجه؛ تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر.