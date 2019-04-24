«الزكاة والدخل» و«تداول» تُطلقان محفزات للشركات المدرجة بالسوق المالية

وقّعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، وشركة السوق المالية السعودية «تداول»، اليوم الأربعاء، اتفاقية لإطلاق محفزات للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة مع «تداول»، في تطبيق حوافز تساهم في زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق المالية، وتشجيع الاستثمار في السوق المالية.

وقام محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل، المهندس سهيل بن محمد أبانمي، بتوقيع الاتفاقية، مع الرئيس التنفيذي لشركة «تداول» المهندس خالد بن عبد الله الحصان.

وقالت الهيئة، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إنها بدأت تطبيق الحافزين؛ لتشجيع الشركات على الإدراج في السوق المالية، حيث يمثل الحافز الأول في توفير مدير علاقة للشركات المدرجة للمساعدة في تسوية كافة تعاملات الشركة مع الهيئة، إضافة لمتابعة جميع المهام المتعلقة بالزكاة والضرائب، وذلك حسب الأنظمة واللوائح الضريبية في المملكة.

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وأشارت الهيئة إلى أن مدير العلاقة للشركات المساهمة المدرجة بالسوق، سيقدم الدعم الكامل للشركات، بما يخص عمليات تقديم الإقرارات وعمليات الدفع أو الاستردادات، وكذلك متابعة الاعتراضات المقدمة لضمان إنجاز العمليات في وقت قصير، فضلًا عن تقديم المشورة والرد على الاستفسارات والقرارات التفسيرية الواردة من المنشأة وإبلاغها بأي مستجدات تطرأ على اللوائح والأنظمة.

أما الحافز الثاني، سيتم بموجبه توفير خدمة «المسار السريع»، الذي يتم من خلاله التعامل مع الطلبات المقدمة من قبل الشركات المدرجة بالسوق المالية لمعالجة الطلبات بالمدة والجودة المطلوبة، وبما يتماشى مع معايير الأداء التي وضعتها الهيئة، ومن شأن هذه الخطوات التي اتخذتها الهيئة المساهمة في استدامة الشركات وتسهيل نموها وتعزيز معيار الشفافية.

وأضافت الهيئة، أنها بدأت تفعيل هذه الإجراءات بالشراكة مع «تداول»؛ لدعم الشركات الوطنية وحث الشركات المؤهلة غير المدرجة على الإدراج، ضمن مبادرة تحفيز وتشجيع شركات القطاع الخاص على طرح وإدراج أسهمها في السوق المالية، إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يهدف لتنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي وتطوير السوق المالية السعودية لتحقيق رؤية المملكة 2030 لتكون سوقًا مالية متقدمة.