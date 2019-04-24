السعودية اليوم / مجموعات من المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى



القدس المحتلة 19 شعبان 1440 هـ الموافق 24 إبريل 2019 م واس

اقتحمت مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس أن 276 مستوطنًا وعبرَ مجموعات اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات مشبوهة في باحات ومرافق المسجد المبارك، واستمعوا إلى شروحات حول أُسطورة الهيكل المزعوم.

وتأتي هذه الاقتحامات، وسط دعوات جماعات الهيكل المزعوم لأنصارها في المشاركة باقتحامات واسعة للمسجد الأقصى ومحاولة تقديم قرابين الفصح بداخله.

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22:34ت م

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