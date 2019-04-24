السعودية اليوم / نائب أمير منطقة جازان يُستقبل رئيس وأعضاء نادي الصواري بفرسان



جزر فرسان 19 شعبان 1440 هـ الموافق 24 أبريل 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، مساء اليوم, رئيس مجلس إدارة نادي الصواري بمحافظة فرسان المهندس محمد عبد الله عقيلي وأمين عام النادي أحمد داود ولاعبي كرة الطاولة للشباب ومدرب تنس الطاولة الكابتن أحمد المسيري، وذلك بعد تحقيق النادي للمركز الثالث لبطولة الصعود لأندية

وهنأ سمو نائب أمير جازان رئيس ومنسوبي نادي الصواري بهذا الإنجاز المشرف، مؤكداً سموه أن ما حققه النادي من إنجازات متواصلة دليل على ما يزخر به وأندية المنطقة من مواهب متميزة، ستكون رافدًا مهما للمنتخبات الوطنية بكل الفئات المختلفة.

وأشار سموه إلى أن الأيام المقبلة ستشهد مزيداً من التقدم لجميع أندية جازان بكافة أنشطتها

من جانبه أعرب رئيس نادي الصواري عن سعادة الجميع بهذه المناسبة ، ولقاء سمو نائب أمير المنطقة وما استمعوا إليه من توجيهات.

//انتهى//

22:23ت م

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جزر فرسان 19 شعبان 1440 هـ الموافق 24 أبريل 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، مساء اليوم, رئيس مجلس إدارة نادي الصواري بمحافظة فرسان المهندس محمد عبد الله عقيلي وأمين عام النادي أحمد داود ولاعبي كرة الطاولة للشباب ومدرب تنس الطاولة الكابتن أحمد المسيري، وذلك بعد تحقيق النادي للمركز الثالث لبطولة الصعود لأندية السعودية الدوري الممتاز للشباب في لعبة كرة الطاولة.وهنأ سمو نائب أمير جازان رئيس ومنسوبي نادي الصواري بهذا الإنجاز المشرف، مؤكداً سموه أن ما حققه النادي من إنجازات متواصلة دليل على ما يزخر به وأندية المنطقة من مواهب متميزة، ستكون رافدًا مهما للمنتخبات الوطنية بكل الفئات المختلفة.وأشار سموه إلى أن الأيام المقبلة ستشهد مزيداً من التقدم لجميع أندية جازان بكافة أنشطتها الرياضية المختلفة، منوهاً بما تحظى به الأندية الرياضية من دعم ورعاية واهتمام من قبل القيادة الرشيدة ، ما أسهم في رفع مستوى الرياضة وتحقيق المزيد من الإنجازات, سائلاً الله تعالى العون والتوفيق لنادي الصواري وأندية المنطقةً.من جانبه أعرب رئيس نادي الصواري عن سعادة الجميع بهذه المناسبة ، ولقاء سمو نائب أمير المنطقة وما استمعوا إليه من توجيهات.//انتهى//22:23ت م0300

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