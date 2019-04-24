شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المدينة يوجه بإعادة 47 مواطنة للعمل والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك بعد تداول فيديو على مواقع التواصل حول مناشدة بعض المواطنات ممن تم الاستغناء عن خدماتهن من قبل إحدى الشركات المتعاقدة مع جامعة طيبة.
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