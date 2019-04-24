شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المدينة يوجه بإعادة 47 مواطنة للعمل والان نبدء بالتفاصيل

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، بإعادة جميع المواطنات اللاتي تم الاستغناء عن خدماتهن من قبل إحدى الشركات المتعاقدة مع جامعة طيبة وعددهن 47 إلى العمل مرة أخرى، مثمناً ما أبدته الجامعة من تعاون لمعالجة الموضوع.

جاء ذلك بعد تداول فيديو على مواقع التواصل حول مناشدة بعض المواطنات ممن تم الاستغناء عن خدماتهن من قبل إحدى الشركات المتعاقدة مع جامعة طيبة.