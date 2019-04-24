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فيديو.. كلمة الملك سلمان للدكتور نزار مدني بعد تكريمه
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على أهمية تكريم كل من يعمل لخدمة بلده، وذلك خلال تكريم وزير الدولة للشؤون الخارجية السابق الدكتور نزار مدني على جهوده طيلة فترة خدمته.
وقال خادم الحرمين الشريفين في كلمة قصيرة بعد تكريم الدكتور نزار مدني: “الذي يعمل الحمد لله عمل طيب لدولته وبلده، لازم أن يرى نفسه مكرم حتى في الأشياء المعنوية”.
وكان خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، قد منح وزير الدولة للشؤون الخارجية السابق الدكتور نزار بن عبيد مدني، وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية؛ تقديرًا لجهوده وإسهاماته، ولما قدمه في خدمة وطنه بعد انتهاء فترة خدمته.
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