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شكرا لقرائتكم الإطاحة بمدعي العلاج بالطب البديل في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الإطاحة بمدعي العلاج بالطب البديل في الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
تمكنت وزارة الصحة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، من ضبط وافدة تمارس مهنة الطب البديل في المنازل بدون ترخيص في الرياض، وإحالتها إلى النيابة العامة.
وناشدت الصحة، عبر حسابها في “تويتر”، الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة بالاتصال على 937.
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