الارشيف / اخبار السعوديه

الإطاحة بمدعي العلاج بالطب البديل في الرياض

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم الإطاحة بمدعي العلاج بالطب البديل في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-04-24

الإطاحة بمدعي العلاج بالطب البديل في الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

Advertisements

تمكنت وزارة الصحة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، من ضبط وافدة تمارس مهنة الطب البديل في المنازل بدون ترخيص في الرياض، وإحالتها إلى النيابة العامة.

وناشدت الصحة، عبر حسابها في “تويتر”، الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة بالاتصال على 937.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإطاحة بمدعي العلاج بالطب البديل في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا