هل يشمل دعم حساب المواطن القروض الشخصية للمستفيد؟

2019-04-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد برنامج حساب متابعات الخليج 365، أن الدعم لا يشمل القروض والالتزامات المالية، حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق التي يتم صرف الدعم وفقًا لها.

جاء ذلك في رد من حساب متابعات الخليج 365 على مستفيد وجه سؤالًا قال فيه: “أرجو النظر والتصحيح في حساب متابعات الخليج 365 بخصوص اللي عليهم قروض لأنهم متحملين الآن أكثر من طاقتهم قروض وارتفاع أسعار حساب متابعات الخليج 365 ما يكفي يعني مو صحيح واحد عليه قروض يتساوى بواحد ما عليه قروض أرجو التعديل وشكرًا”.

ورد حساب متابعات الخليج 365 بقوله: “أهلًا بك، لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية، حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية هنا . نسعد بخدمتك”.

تفاصيل دعم الدفعة الـ17:

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وفي وقت سابق، أودع اليوم برنامج حساب متابعات الخليج 365 2.5 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة السابعة عشرة لشهر إبريل من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 10.6 مليون ريال.

وبلغت نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في هذه الدفعة 84% متخطيًا عددهم حاجز الـ 12.5 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية 40 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ17 دفعة أكثر من 318 مليون ريال.

معايير صرف الدعم:

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني بأن 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة، مبينًا بأن أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في دفعة شهر إبريل أكثر من 1.4 مليون مستفيد.

وبيّن القحطاني أن مكونات الدعم في برنامج حساب متابعات الخليج 365 تتمحور حول التغير في أسعار الطاقة والأثر المباشر وغير المباشر بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على سلة الأغذية، حيث يقوم البرنامج بتغطية فرق الزيادة المُقر قبل تطبيقه، داعيًا المستفيدين لاستخدام حاسبة الدعم التقديرية؛ للتأكد من مقدار الدعم، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط هنا.