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إيداع المستحقات المالية لذوي الإعاقة خلال ساعات
متابعات الخليج 365 - الرياض
من المرتقب أن يتم إيداع مستحقات ذوي الإعاقة في حساباتهم مع حلول الساعات الأولى من صباح يوم غد الخميس.
وحسب تعديل موعد صرف مستحقات ذوي الإعاقة، والتي تمت في الشهر الماضي يكون موعد الإيداع 26 في الشهر الميلادي.
وبما أن يوم 26 يوافق يوم الجمعة خلال هذا الشهر، وحسب آلية إيداع الرواتب في المملكة إذا وافق موعد صرف الراتب يوم السبت يؤجل إلى الأحد، وإذا وافق يوم الجمعة يقدم إلى يوم الخميس.
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