المرور يوجه نصائح للقيادة بأمان داخل الأحياء السكنية

2019-04-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت الإدارة العامة للمرور، السائقين، من خطورة القيادة بسرعة عالية داخل الأحياء السكنية، مؤكدة أنه يتوجب على قائد المركبة تخفيف السرعة والقيادة بتركيز أكبر عند السير داخل الأحياء السكنية؛ حيث تكثر بها التقاطعات والمشاة.

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وقالت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لسلامتك وسلامة سكان الحي خفف السرعة عند القيادة داخل الأحياء السكنية”.

وفي وقت سابق أكد المرور على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند إيقاف المركبة في حالات الطوارئ على الطرق العامة، مؤكدة أنه يعد مخالفة مرورية.