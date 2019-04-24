فيديو.. خادمة تسرق عائلة وتخفي المسروقات بطريقة ماكرة

2019-04-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

وثق مقطع فيديو متداول، لحظة اكتشاف عائلة قيام خادمة تعمل لديھم بسرقة مبالغ مالية وإخفائها بطريقة ماكرة قبل سفرھا إلى خارج المملكة عائدة إلى بلدھا.

وأظهر المقطع، قيام الخادمة بإخفاء مبالغ مالية تعود لامرأة مسنة كانت تخدمھا، بالإضافة إلى جوال، داخل وسادة ادعت أنھا تحتاجھا أثناء ركوبھا للطائرة.

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يذكر أن العائلة شكّت في الخادمة وإصرارها على اصطحاب الوسادة معھا إلى بلدھا، لتقوم بتفتيشھا وتعثر فيھا على المسروقات مخبأة بداخلها بطريقة ماكرة.

يذكر أنه لم يتسنَّ لصحيفة “متابعات الخليج 365” بدقة تحديد مكان أو توقيت مقطع الفيديو المتداول.