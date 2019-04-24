أروع الأمثلة.. موظفة تعرضت لحادث تقطع إجازتها ومسؤولة تعليم الطائف تثمن مبادرتها

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي :

جسدت الاستاذة حصة المالكي مديرة مكتب مساعدة المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف للشؤون التعليمية للبنات أروع الأمثلة بعد أن قطعت إجازاتها المرضية جراء الحادث الذي تعرضت له وعادت للعمل في مكتبها لتمارس أعمالها حرصاً منها على عدم تأخر العمل وانجاز معاملات منسوبات التعليم.

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وثمنت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية للبنات بالطائف الاستاذة مها بنت طاهر الزايدي مبادرة المالكي وقطعها لإجازتها المرضية وعودتها لممارسة عملها، مؤكدة بأن هذه البادرة لا يقدم عليها إلا المخلصون متمنية لها موفور الصحة والعافية.

وتعد المالكي من الكوادر النسائية والمؤهلة والطموحة في تعليم الطائف.

واثنى عددا من التربويات على سلوك الموظفة المالكي وعودتها لممارسة عملها قبل اكتمال إجازتها المرضية، ووصف بعضهن تصرفها بأنه تجسيد لأروع الأمثلة في الانجاز والتميز في العمل.