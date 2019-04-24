الان تتابع أمير “المدينة” يوجه بإعادة 47 مواطنة للعمل في جامعة طيبة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بإعادة جميع المواطنات اللاتي تم الاستغناء عن خدماتهن من قبل إحدى الشركات المتعاقدة مع جامعة طيبة، وعددهن 47 إلى العمل مرة أخرى، مثمنا ما أبدته الجامعة من تعاون لمعالجة الموضوع. Advertisements

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