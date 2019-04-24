خالد بن سلمان من موسكو: المملكة تؤكد دورها الريادي في مكافحة الإرهاب وتمويله

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، “أسعدتني المشاركة في مؤتمر الأمن الدولي بموسكو والذي يأتي تأكيداً لدور المملكة الريادي في مكافحة آفة و جذور الإرهاب وتمويله إقليمياً ودولياً لأمن واستقرار المنطقة”.

وأضاف نائب وزير الدفاع، في تغريدة عبر حسابه على تويتر “ناقشنا إرساء الإستقرار في عدد من الدول تفادياً لتمدد الجذور الإرهابية وأهمية دور دول العالم الحاسم للتصدي لهذه الآفة الخطيرة، والحد من تمدد خطر المنظمات الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني”.