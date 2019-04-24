ضبط وافدة تمارس مهنة الطب البديل في المنازل دون ترخيص بالرياض

أعلنت وزارة الصحة أنه بالتعاون مع الجهات الأمنية تم ضبط وافدة تمارس مهنة الطب البديل في المنازل دون ترخيص في الرياض، وإحالتها إلى النيابة العامة.

وحثت الوزارة عبر تغريدة في “تويتر” الجميع إلى الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة بالاتصال على937.