شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما قاله الملك سلمان خلال تكريمه نزار مدني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

«من يعمل يجب أن يُكرَّم».. هذا ما قاله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال تكريمه وزير الدولة للشؤون الخارجية السابق الدكتور نزار مدني.

وأكد الملك سلمان، أن من يقوم بعمل طيب يخدم به وطنه ودولته يجب أن يرى نفسه مُكرَّماً، حتى من الناحية المعنوية.

من جانبه، اعتبر الدكتور نذار مدني، أن هذا التكريم ليس تكريماً لشخصه بقدر ما هو تكريم لوزارة الخارجية وجميع منسوبيها.