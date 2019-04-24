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هذا ما قاله الملك سلمان خلال تكريمه نزار مدني

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

«من يعمل يجب أن يُكرَّم».. هذا ما قاله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال تكريمه وزير الدولة للشؤون الخارجية السابق الدكتور نزار مدني.

وأكد الملك سلمان، أن من يقوم بعمل طيب يخدم به وطنه ودولته يجب أن يرى نفسه مُكرَّماً، حتى من الناحية المعنوية.

من جانبه، اعتبر الدكتور نذار مدني، أن هذا التكريم ليس تكريماً لشخصه بقدر ما هو تكريم لوزارة الخارجية وجميع منسوبيها.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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