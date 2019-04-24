«الصحة» تضبط وافدة تمارس الطب البديل في الرياض

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض) ضبطت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية في (الرياض) وافدة تمارس مهنة الطب البديل في المنازل بدون ترخيص، وتم إحالتها إلى النيابة العامة. ضبطت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية في (الرياض) وافدة تمارس مهنة الطب البديل في المنازل بدون ترخيص، وتم إحالتها إلى النيابة العامة. وحثت وزارة الصحة الجميع بالابلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة.



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