شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يهنئ فلاديمير زيلينسكي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض) بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للسيد فلاديمير زيلينسكي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا. وقال ولي العهد: " يسعدني بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب أوكرانيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.



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