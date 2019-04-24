خادم الحرمين يهنئ فلاديمير زيلينسكي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للسيد فلاديمير زيلينسكي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للسيد فلاديمير زيلينسكي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا. وقال الملك المفدى: " يسرنا بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب أوكرانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار ".



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