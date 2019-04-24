رسمياً.. انطلاق «مُعسكر طويق السيبراني» بـ100 متدرب ومتدربة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) دشَّن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، اليوم (الأربعاء)، رسمياً، معسكر طويق السيبراني، بـ100 متدرب ومتدربة. دشَّن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، اليوم (الأربعاء)، رسمياً، معسكر طويق السيبراني، بـ100 متدرب ومتدربة. وأشاد الرئيس التنفيذي للاتحاد متعب القني، بالجهود المبذولة لإطلاق المعسكر، لبناء قدرات وطنية واحترافية في مجال الأمن السيبراني من خلال الدعم المبني على أفضل الممارسات والمعايير العالمية. من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني الدكتور عبدالله شرف الغامدي، أن إقامة هذه الفعاليات يأتي تحقيقاً لرؤية الاتحاد التي تقوم على 3 محاور أساسية، هي الإلهام، والتمكين، والاستدامة.



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