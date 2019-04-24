، العروبة أول الهابطين لدوري الدرجة الثانية .. وأبها يستعيد الصدارة ،

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بات فريق العروبة أول الهابطين رسميًا من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى إلى دوري الدرجة الثانية.
وتأكد هبوط العروبة رسميًا بعد خسارته أمام مضيفه الأنصار بهدفين نظيفين سجلهما عبدالله ذيب وأحمد محمد في الدقيقتين 58 و77 في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء لحساب الجولة الرابعة والثلاثين.
ورفع الأنصار رصيده لـ 45 نقطة في المركز العاشر، فيما توقف رصيد العروبة عند 26 نقطة في المركز العشرين.
وأُقيمت اليوم 4 مواجهات أخرى لحساب الجولة نفسها جمعت أبها مع النهضة، والمجزل مع الجبلين، والوشم مع الشعلة، والجيل مع جدة.
فعلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، حقق أبها فوزًا على ضيفه النهضة بنتيجة 2-1، سجل لأصحاب الأرض الحاج عثمان في الدقيقتين 24 و77، فيما سجل محمد فؤاد هدف النهضة الوحيد في الدقيقة 9.
واستعاد أبها صدارة الترتيب بـ 64 نقطة، فيما توقف رصيد النهضة عند 43 نقطة في المركز الثالث عشر.
وتغلب المجزل على ضيفه الجبلين بهدف نظيف سجله اللاعب محمد الحارثي في الدقيقة 76، ليرفع المجزل رصيده لـ 45 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما توقف رصيد الجبلين عند 41 نقطة في المركز الخامس عشر.
وتخطى الشعلة مضيفه الوشم بثلاثية نظيفة جاءت عن طريق شيخ موكورو "هدفين" في الدقيقتين 48 و89 وإيمانيول بناهيني في الدقيقة 75.
ورفع الشعلة رصيده لـ 36 نقطة في المركز التاسع عشر، فيما توقف رصيد الوشم عند 37 نقطة في المركز الثامن عشر.
وفاز الجيل على ضيفه جدة بنتيجة 3-0 جاءت عن طريق سيدفالدو "هدفين" في الدقيقتين 10 و44، ويوسف عمر في الدقيقة 40.
وارتفع رصيد الجيل لـ 50 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد جدة عند 46 نقطة في المركز الثامن.
العروبة أول الهابطين لدوري الدرجة الثانية .. وأبها يستعيد الصدارةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-24
بات فريق العروبة أول الهابطين رسميًا من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى إلى دوري الدرجة الثانية.
وتأكد هبوط العروبة رسميًا بعد خسارته أمام مضيفه الأنصار بهدفين نظيفين سجلهما عبدالله ذيب وأحمد محمد في الدقيقتين 58 و77 في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء لحساب الجولة الرابعة والثلاثين.
ورفع الأنصار رصيده لـ 45 نقطة في المركز العاشر، فيما توقف رصيد العروبة عند 26 نقطة في المركز العشرين.
وأُقيمت اليوم 4 مواجهات أخرى لحساب الجولة نفسها جمعت أبها مع النهضة، والمجزل مع الجبلين، والوشم مع الشعلة، والجيل مع جدة.
فعلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، حقق أبها فوزًا على ضيفه النهضة بنتيجة 2-1، سجل لأصحاب الأرض الحاج عثمان في الدقيقتين 24 و77، فيما سجل محمد فؤاد هدف النهضة الوحيد في الدقيقة 9.
واستعاد أبها صدارة الترتيب بـ 64 نقطة، فيما توقف رصيد النهضة عند 43 نقطة في المركز الثالث عشر.
وتغلب المجزل على ضيفه الجبلين بهدف نظيف سجله اللاعب محمد الحارثي في الدقيقة 76، ليرفع المجزل رصيده لـ 45 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما توقف رصيد الجبلين عند 41 نقطة في المركز الخامس عشر.
وتخطى الشعلة مضيفه الوشم بثلاثية نظيفة جاءت عن طريق شيخ موكورو "هدفين" في الدقيقتين 48 و89 وإيمانيول بناهيني في الدقيقة 75.
ورفع الشعلة رصيده لـ 36 نقطة في المركز التاسع عشر، فيما توقف رصيد الوشم عند 37 نقطة في المركز الثامن عشر.
وفاز الجيل على ضيفه جدة بنتيجة 3-0 جاءت عن طريق سيدفالدو "هدفين" في الدقيقتين 10 و44، ويوسف عمر في الدقيقة 40.
وارتفع رصيد الجيل لـ 50 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد جدة عند 46 نقطة في المركز الثامن.
24 إبريل 2019 - 19 شعبان 1440
09:53 PM
في ختام الجولة 34 من دوري الدرجة الأولى
بات فريق العروبة أول الهابطين رسميًا من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى إلى دوري الدرجة الثانية.
وتأكد هبوط العروبة رسميًا بعد خسارته أمام مضيفه الأنصار بهدفين نظيفين سجلهما عبدالله ذيب وأحمد محمد في الدقيقتين 58 و77 في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء لحساب الجولة الرابعة والثلاثين.
ورفع الأنصار رصيده لـ 45 نقطة في المركز العاشر، فيما توقف رصيد العروبة عند 26 نقطة في المركز العشرين.
وأُقيمت اليوم 4 مواجهات أخرى لحساب الجولة نفسها جمعت أبها مع النهضة، والمجزل مع الجبلين، والوشم مع الشعلة، والجيل مع جدة.
فعلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، حقق أبها فوزًا على ضيفه النهضة بنتيجة 2-1، سجل لأصحاب الأرض الحاج عثمان في الدقيقتين 24 و77، فيما سجل محمد فؤاد هدف النهضة الوحيد في الدقيقة 9.
واستعاد أبها صدارة الترتيب بـ 64 نقطة، فيما توقف رصيد النهضة عند 43 نقطة في المركز الثالث عشر.
وتغلب المجزل على ضيفه الجبلين بهدف نظيف سجله اللاعب محمد الحارثي في الدقيقة 76، ليرفع المجزل رصيده لـ 45 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما توقف رصيد الجبلين عند 41 نقطة في المركز الخامس عشر.
وتخطى الشعلة مضيفه الوشم بثلاثية نظيفة جاءت عن طريق شيخ موكورو "هدفين" في الدقيقتين 48 و89 وإيمانيول بناهيني في الدقيقة 75.
ورفع الشعلة رصيده لـ 36 نقطة في المركز التاسع عشر، فيما توقف رصيد الوشم عند 37 نقطة في المركز الثامن عشر.
وفاز الجيل على ضيفه جدة بنتيجة 3-0 جاءت عن طريق سيدفالدو "هدفين" في الدقيقتين 10 و44، ويوسف عمر في الدقيقة 40.
وارتفع رصيد الجيل لـ 50 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد جدة عند 46 نقطة في المركز الثامن.
، العروبة أول الهابطين لدوري الدرجة الثانية .. وأبها يستعيد الصدارة ،
المصدر : الخليج 365
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